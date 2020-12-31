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    Kars’ın buz timleri gün boyu çalışıyor

    Vatandaşların buz tutan kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi için çalışan buz timleri, kazma ve küreklerle buz kırıyor.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:47
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    Kars’ın buz timleri gün boyu çalışıyor

    Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

    Kentte kaldırımlar ve yollar buz tuttu. Çatılardan sarkan buzların da tehlike oluşturduğu Kars'ta, kaldırımlarda yürümek de zorlaşınca belediyenin buz timleri kolları sıvadı.

    KAZMA VE KÜREK KULLANIYORLAR

    Boyları 1 metreyi geçen buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlenirken, kaldırımların buz tutan yüzeyleri ise kazma küreklerle kırılıyor. Buz timleri, kent genelinde her gün tonlarca buz kırıyor.

    Kars’ın buz timleri gün boyu çalışıyor #1

    ÇAY MOLASI VERİLİYOR

    Her sabah erken saatte başladıkları mesailerinde zaman zaman çay molası veren işçiler, kısa bir süre dinlendikten sonra yeniden işlerine koyuluyor. Bilek gücüyle alın teri döken işçiler, yayaların kaldırımda kayıp düşmemeleri için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

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