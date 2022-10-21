Petrol
92.27
-0.12%
Euro
18.1367
-0.39%
Dolar
18.6059
0.00%
Altın
972.21
-0.11%
Borsa
3931
0.77%
Bitcoin
358.565
-0.87%
BTXN Coin
9.65
0.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Kars'ın geneli beyaz örtüye büründü

    Ekim ayında kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde sıcaklığın eksi 4'e kadar düştüğü öğrenildi.
    • 21.10.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ın geneli beyaz örtüye büründü

    Sonbaharın son bulmasıyla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

    Yurdun yüksek kesimleri, daha ekim ayı sonu gelmeden beyaz örtü ile kaplandı.

    Beyaz örtüsünü ile giyen şehirlerden biri de Türkiye'nin rakımı en yüksek bölgelerinden olan Kars oldu.

    "Sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü"

    Kars'ta etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı.

    2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe köyünün yüksek kesimlerine yağan kar, adeta kartpostal görüntüsü oluşturdu.

    Kars'a özellikle kışın geldiğini ifade eden eden vatandaşlar, “Bugün itibariyle Kars'ın yüksek kesimlere kar yağdı. Şu anda kar yağışı da var. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Kars’a kış geldi diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

    İHA'nın haberine göre; Susuz, Digor, Arpaçay, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar yağışı etkili oldu ve soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

    Kars ın geneli beyaz örtüye büründü #1

    Kars ın geneli beyaz örtüye büründü #2

    Kars ın geneli beyaz örtüye büründü #3


    Macaristan’da, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrine eleştirdi
    Dünya

    Macaristan’da, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrine eleştirdi

    Avcılar'da otomobil takla attı: 4 yaralı
    Gündem

    Avcılar'da otomobil takla attı: 4 yaralı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir