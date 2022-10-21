Kars'ın geneli beyaz örtüye büründü

Ekim ayında kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde sıcaklığın eksi 4'e kadar düştüğü öğrenildi.

Sonbaharın son bulmasıyla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

Yurdun yüksek kesimleri, daha ekim ayı sonu gelmeden beyaz örtü ile kaplandı.

Beyaz örtüsünü ile giyen şehirlerden biri de Türkiye'nin rakımı en yüksek bölgelerinden olan Kars oldu.

"Sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü"

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı.

2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe köyünün yüksek kesimlerine yağan kar, adeta kartpostal görüntüsü oluşturdu.

Kars'a özellikle kışın geldiğini ifade eden eden vatandaşlar, “Bugün itibariyle Kars'ın yüksek kesimlere kar yağdı. Şu anda kar yağışı da var. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Kars’a kış geldi diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

İHA'nın haberine göre; Susuz, Digor, Arpaçay, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar yağışı etkili oldu ve soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği öğrenildi.