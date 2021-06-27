Kars'ın tarlalarını sarı çiçekler kapladı

Koronavirüs salgınını kısıtlamalarında bunalırken, aşının yaygınlaşması ve vakaların azalması haberleri ile nefes aldık. Tabii bunda baharın getirdiği güzelliklerin payı da var.

Kars'ta sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüyle görenleri büyüledi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

“BİR RENK ŞÖLENİ SUNUYOR”

Kars’ın güzelliğiyle insanları büyülediğini ifade eden bir vatandaş, “Şu anda bir çiçek tarlasının içerisindeyim. Muhteşem bir görüntü var. Sarı çiçekler açmış, doğanının bize bahşettiği güzellik, bir renk şöleni sunuyor. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Tabi ki Kars’tayız, Kars’ta böyle yerler çok ama burası nadide bir yer, bir tarla, çiçek tarlası, harika bir görüntü var. Bu kısıtlı günlerde koronanın verdiği stresi azalttı diyebilirim.” dedi.

SARI ÇİÇEKLER, TARLALARI BİR ÇARŞAF GİBİ ÖRTÜYOR

Arpaçay’a bağlı Doğruyol köyündeki tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.