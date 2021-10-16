Bir süredir bakımsızlık nedeni ile çöplüğe dönen kanyona kaymakam el attı.

Kars'a yeni bir turizm bölgesi daha kazandırıldı.

Uzun zamandır çöplüğe dönen Akyaka Kanyonu, kaymakamlık tarafından temizlenerek turizm bölgesine döndü.

Akyaka ilçesinde bulunan ve iki köyü birbirine bağlayan kanyon, iş makineleri tarafından eski görüntüsünden arındırıldı.

YENİ TESİSLER YAPILACAK

Öte yandan bölgede akan Kars Çayı kenarına da yaya ve araçlar için yeni yollar yapıldı.

Sosyal alanlar oluşturularak vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilecek alanların oluşturulduğu kanyonda, yeni tesislerin de yapımına başlanacağı belirtildi.

Kars'ın yeni turizm bölgesi: Akyaka Kanyonu VİDEO

HAFTA SONLARI İLGİ GÖRÜYOR

Turizme kazandırılan bir bölüm, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bölge halkı özellikle hafta sonları kanyona akın ederek doğa yürüyüşü yapmanın keyfini çıkarıyor.

"GELİP GİDEN ÇOK VAR"

Daha önce çöplük olarak kullanılan kanyonun temizlenerek cazip bir alan haline getirildiğine işaret eden Akyaka Özel İdare Müdürü Ahmet Bulut, şöyle konuştu:

"Turizme kazandırdığımız bu kanyonda 11 kamelya koyduk, çeşme, büfe lavabo, tuvaletler yapıldı. Daha önce burası çöplük olarak kullanılıyordu burada yaptığımız çalışmalarla çöpleri kaldırdık. İl Özel İdaresi ekipleri olarak kanyonu temizledik, zemini düzelttik ve üzerine yeni alanlar yaptık. Gelip giden çok var, ilgi görüyor. Akyaka Kanyonu çok uzun ve gezilip görülecek güzel bir yer."





"BURADA RAFTİNG YAPABİLİRSİNİZ"

Kanyonu gezmeye gelenlerden Okan Avşar da, "Eskiden burası çöplük olarak kullanılıyordu, devasa çöpler vardı. Çöpten arındırılan kanyon şu anda büyüleyici doğayla iç içe gezme fırsatı sunuyor. Hemen yanınızda Kars Çayı akıyor burada rafting yapabilirsiniz. Ziyaretçiler kanyonu hem araç hem de yaya olarak gezilebilir. Özellikle turizm acentelerini yerli ve yabancı turistleri yeni turizm destinasyonuna bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



