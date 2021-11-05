Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkiler de yerleşim yerlerine kadar geldi. yiyecek bulmak için ilçe merkezine gelen tilki, mahallenin gençleriyle dost oldu.

Sürekli yiyecek vererek besledikleri kızıl tilki, hem karnını doyuruyor, hem de gençlere yaklaşmadan etrafta dolaşıyor.

ORMANDA YİYECEK BULAMAYINCA KENTE İNİYORLAR

Tilkiyi elleriyle beslediklerini ifade eden Muhammed Can Kaya, "Soğuklarda doğa hayvanlarını beslemek bize düşüyor. Ormanda yiyecek bulamıyorlar. Doğa hayvanları yiyecek bulamayınca şehre iniyorlar. Biz de besliyoruz. Bize alıştılar" dedi.

Karslı gençler adını 'Şükrü' koydukları tilkiyi elleriyle besliyor - Video

ADINI "ŞÜKRÜ" KOYDULAR

Sarıkamışlı gençlerin ismini Şükrü koydukları kızıl tilki, her gün aynı saatte mahalleye geliyor. Gençlerin verdiği yiyecekle karnını doyuran Şükrü, bir süre gençlerle zaman geçirdikten sonra ormanın yolunu tutuyor.

Gençler ise her gece aynı saatte Şükrü’yü bekliyor. Şükrü ile gençlerin diyalogu kameralara yansıdı.