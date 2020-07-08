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    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı

    Hayvanın oldukça sakin olduğu ve günde 30 kilo yem tükettiği belirtildi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 10:49
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    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı

    Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç, damızlık boğasını Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkardı.

    3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için Paşa’yı satmayı düşündüklerini belirtti.

    "UYSAL BİR BOĞA"

    45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilo yem tükettiğini ifade eden Saraç, “Kazancından değil, hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa. Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin." dedi.

    FİYATI 45 BİN LİRA

    Boğayı tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşündüklerini belirten Saraç, "Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL'dir." diye konuştu.

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    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı #5

    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı #6

    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı #7

    Kars'ta 1.5 tonluk boğayı 45 bin liraya satışa çıkardı #8

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