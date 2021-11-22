Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi. Yavru ayının etrafındaki vatandaşlara aldırmadan yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

Ksrs'ın Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış’ta, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı.

ÇÖPTE YİYECEK ARADI

İstinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği koşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

Kars'ta aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi VİDEO