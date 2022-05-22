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    Kars'ta açan ters laleler doğaya renk kattı

    Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan ters lale "sarı dudak", fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
    • 22.05.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:15
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    Kars'ta açan ters laleler doğaya renk kattı

    Kars'ın 'sarı dudak' ters laleleri adeta görsel şölen oluşturuyor.

    Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımda bulunan Soğuksu, Suludere ve Keklik bölgelerinde açan  "sarı dudak" havaların ısınmasıyla birlikte doğayı canlandırmaya başladı.

    AA'nın haberine göre; Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, bu yıl tabiatın geç yeşerdiğini söyledi.

    "Sarı dudak' çekimleri için buradayız"

    Çiçek çekimlerinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Koçaş, "Endemik bir ters lale tür olan 'sarı dudak' çekimleri için buradayız. Hava gayet güzel, her taraf çiçeklerle dolu. Biz de fotoğrafını çekiyoruz." dedi.

    Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı ise arkadaşlarıyla doğaya fotoğraf çekimlerine çıktıklarını anlatarak, "Yağışlardan sonra doğa canlandı. Biz de fotoğraf çekmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Kars'ta açan ters laleler doğaya renk kattı ViDEO

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #1

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #2

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #3

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #4

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #5

    Kars ta açan ters laleler doğaya renk kattı #6


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