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    Kars'ta acıkan yavru boz ayıları elleriyle doyurdu

    İlçe merkezine inen 3 yavru boz ayıyı elleriyle besleyen gazetecinin o anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 09:05
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    Kars'ta acıkan yavru boz ayıları elleriyle doyurdu

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ‘Sokağa çıkma kısıtlaması’ uygulaması yapan güvenlik görevlilerini haberleştirmek için dışarı çıkan  muhabir Alper Yıldırım, yiyecek arayan yavru ayılarla karşılaştı.

    ELİNDEN YEMEK YEDİ

    Evine geri dönen Yıldırım, bir poşet ekmek ile birlikte tekrar yavru ayıların olduğu bölgeye geldi. Burada yavru ayılara 5 metreye kadar yaklaşan Yıldırım, ayıları eliyle besledi.

    Yavru ayılar ile muhabirin diyaloğu kameralara yansıdı.

    Kars'ta bir vatandaş yavru boz ayıları eliyle besledi VİDEO

    İNSANLARA ALIŞTILAR

    Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün ayılarla karşılaşan vatandaşlar bu duruma alışırken, ayılar da vatandaşlarda kaçmıyor.

    Gazetecinin elleriyle beslediği yavru ayılar daha sonra bölgeden ayrılarak yaşam alanları olan ormana döndü.

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    Kars ta acıkan yavru boz ayıları elleriyle doyurdu #5

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