Kars'ta acıkan yavru boz ayıları elleriyle doyurdu

İlçe merkezine inen 3 yavru boz ayıyı elleriyle besleyen gazetecinin o anları kameralara yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ‘Sokağa çıkma kısıtlaması’ uygulaması yapan güvenlik görevlilerini haberleştirmek için dışarı çıkan muhabir Alper Yıldırım, yiyecek arayan yavru ayılarla karşılaştı.

ELİNDEN YEMEK YEDİ

Evine geri dönen Yıldırım, bir poşet ekmek ile birlikte tekrar yavru ayıların olduğu bölgeye geldi. Burada yavru ayılara 5 metreye kadar yaklaşan Yıldırım, ayıları eliyle besledi.

Yavru ayılar ile muhabirin diyaloğu kameralara yansıdı.

Kars'ta bir vatandaş yavru boz ayıları eliyle besledi VİDEO

İNSANLARA ALIŞTILAR

Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün ayılarla karşılaşan vatandaşlar bu duruma alışırken, ayılar da vatandaşlarda kaçmıyor.

Gazetecinin elleriyle beslediği yavru ayılar daha sonra bölgeden ayrılarak yaşam alanları olan ormana döndü.

















