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    Kars'ta akbabaların leş ziyafeti

    Leş yerken kameraya yansıyan aç akbabalar, doyduktan sonra gözden kayboldu.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 17:03
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    Kars'ta akbabaların leş ziyafeti

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.

    KARIN DOYURMA TELAŞI

    Sarıkamış ilçesinde leş üzerinde birbirleriyle kavga ederek karınlarını doyurmaya çalışan akbabalar kameralarınca anbean kaydedildi.

    Akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.

    Kars ta akbabaların leş ziyafeti #1

    Kars ta akbabaların leş ziyafeti #2

    Kars ta akbabaların leş ziyafeti #3

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