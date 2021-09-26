Kars'ta akbabaların leş ziyafeti

Leş yerken kameraya yansıyan aç akbabalar, doyduktan sonra gözden kayboldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.

KARIN DOYURMA TELAŞI

Sarıkamış ilçesinde leş üzerinde birbirleriyle kavga ederek karınlarını doyurmaya çalışan akbabalar kameralarınca anbean kaydedildi.

Akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.









