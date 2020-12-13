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    Kars'ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı

    Soğuk havanın etkili olduğu şehirde vatandaşlar, araçlarını korumak için harekete geçti.
    • AA
    • 13.12.2020 - 14:54
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    Kars'ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı

    Kars'ta, kar yağışı ile sıfırın altına düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle bazı çatılarda buz sarkıtları oluştu.

    SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU

    Soğuk hava yüzünden ilçedeki bazı binalarının çatılarının saçaklarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları ile ağaçların yaprakları da buz tuttu.

    BATTANİYELİ ÇÖZÜM

    Vatandaşlar, araçlarını soğuk havaya karşı korumak için çareyi battaniyede buldu. Araçların üzeri battaniyelerle kaplandı.

    Kars ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı #1

    Kars ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı #2

    Kars ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı #3

    Kars ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı #4

    Kars ta araçlar, soğuk havaya karşı battaniyelerle kaplandı #5

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