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    Kars'ta Arpaçay Menderesi'nden manzaralar

    Doğanın canlanmasıyla yeşiller arasında süzülerek kıvrımlı akan Arpaçay Menderesi görenleri hayran bırakıyor.
    • 13.06.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:02
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    Kars'ta Arpaçay Menderesi'nden manzaralar

    Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay Menderesi, görenleri hayran bırakıyor.

    Kars’tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay’dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi’ne dökülüyor.

    "6-7 köyü geçiyor"

    Etrafında koyun ve kuzu seslerinin yükseldiği, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle birleşerek deli gibi akan Arpaçay Menderesi'nin kıvrıla kıvrıla aktığını belirten vatandaşlar, "6-7 köyü geçiyor, böyle döne döne, güzel şekil kendini vere vere Ermenistan’a kadar gidiyor." dedi.

    Kars'ta Arpaçay Menderesi'nden manzaralar ViDEO

    "Doğal güzelliğiyle renk katıyor"

    Arpaçay Menderesi'nin çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bu su Çıldır Gölü’nden akıp gelmekte, güzel menderesler oluşturarak gelmekte, köyleri geçerek Ermenistan sınırına Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Hayatımıza renk katıyor. Doğal güzellikleriyle de renk katıyor." diye konuştu.

    Kars ta Arpaçay Menderesi nden manzaralar #1

    Kars ta Arpaçay Menderesi nden manzaralar #2

    Kars ta Arpaçay Menderesi nden manzaralar #3


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