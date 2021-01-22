Kars'ta atık malzemelerden, oyuncak yaptı

Pandemi nedeniyle evinden çıkamayan lise 1'inci sınıf öğrencisi Berat Yakın, evdeki atık malzemeleri değerlendirerek oyuncak üretmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, herkesi evde vakit geçirme yöntemleri aramaya sevk etti.

Kars'ın Yalçınlar köyünde yaşayab ve evden çıkamayan lise öğrencisi Berat Yakın da, öğretmeninin yönlendirmesiyle evde oyuncak yapmaya başladı.

Karton ve mukavvalardan uçak yapan Berat, bu becerisini pandemi sürecinde geliştirdi.

TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ ARAÇLARDAN YAPIYOR

Evde canlı dersten kalan zamanlarında kullanılmayan karton kağıt, ip, kürdan, folyo gibi malzemeleri oyuncaklara dönüştüren Berat, televizyonda gördüğü helikopter ve gemi maketlerini de yapmayı başardı.

Annesi Songül, babası Yakup Yakın'ın da desteğiyle atık malzemeleri değerlendiren Berat, hem keyifli zaman geçirdi hem de üretim yaparak deneyimlerini artırdı.

MALZEME İMKANI BULUNMUYOR

Berat Yakın, daha çok projesinin olduğunu fakat köy yerinde malzeme açısından imkanı bulunmadığını belirterek, imkan sunulması halinde daha başarılı işlere imza atacağını söyledi.

"VAKTİMİ ÇALIŞARAK GEÇİRİYORUM"

Berat Yakın, “Pandemi sürecini bu tür çalışmalarla değerlendiriyorum. Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atık malzemelerden oyuncak yapıyorum. Vaktimi bu şekilde çalışarak geçiriyorum. Traktör, araba, uçak, gemi, kamyon, kepçe yaptım.” dedi.





























