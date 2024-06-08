Kars'ta balıkların ‘ölüm' göçü başladı Kars'taki baraj gölünde, balıkların, yumurtalarını durgun sulara bırakmak için martılara yem olmayı göze alarak akıntının tersine yüzdükleri döneme girildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kars'ta balıklar, Van Gölü'ndeki inci kefallerinden sonra, neslinin devamı için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Balıkların ölüm göçü her yıl haziran ayında başlıyor.

Baraj sularında yumurtalarını bıracak yer bulmak için kilometrelerce tersine yüzen balıklar, barajın duvarına geldiklerinde pes ederek daha az akıntılı yerlere yumurtalarını bırakıyor.

Akıntıya karşı kilometrelerce yüzüyorlar

Kars'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kars Çayı üzerinde kurulan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkma mücadelesi veriyor.

Ölüm göçü kameralarda

Önüne çıkan engelleri atlayarak geçmeye çalışan balıklar ölüm göçü kameralara yansıdı.

“Martılara yem oluyorlar”

Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte yumurtalarını bırakmak üzere durgun sulara göçe başlayan balıkların yüzlercesi hedefine varamadan martılara yem oluyor.

Baraj tribünleri önüne kadar geliyorlar

Yüzlerce balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor.

Balıklar yumurtalarını baraj önünde akıntısı az olan yerlere bırakıyor

Her defasında azgın suları atlayarak geçmek isteyen balıklar, sonunda pes ediyor. Baraj tribünleri geçemeyen balıklar yumurtalarını baraj önünde akıntısı az olan yerlere bırakıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)