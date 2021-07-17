Baraj yapımı için sular altında kalan yerleşim yerleri, Kars’ta olduğu suların çekilmesi ile birlikte gibi gün yüzüne çıkıyor.

Kars’ta baraj kapaklarının kapatılmasıyla birlikte sular altında kalan köy camisi, köy okulu ve evlerin kalıntıları Kars Baraj Gölü’nün suları sulama yapmak için açılınca yeniden ortaya çıktı.

Köyün eski sakinleri, bir zamanlar yaşadıkları alanları görmek ve hatıraları anmak için akın akın bölgeye gidiyor.

BOĞAZKÖY CAMİSİ, KÖY OKULU VE EVLERİN KALINTILARINI GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR

Suları çekilince ortaya çıkan Boğazköy Camisi, köy okulu ve yaşadıkları eski evlerinin kalıntılarını görmek için vatandaşlar bölge akın ederken, ortaya çıkan cami ve okul havadan görüntülendi.

Kars’ta baraj suları çekildi, cami ve okul ortaya çıktı VİDEO

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KÖY 2018 YILINDA SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında kalan eskiden 500 kişinin yaşadığı Boğazköy, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çekilen sularla beraber yeniden ortaya çıkarken, çocukluklarının geçtiği köyü görmek için vatandaşlar da Boğazköy’e geliyor.

“BURADA DOĞDUM BURADA BÜYÜDÜM”

Boğazköy’de doğup büyüdüğünü ifade eden Yaşar Omak, “Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu camide namaz kıldım. Bu okulda okudum. Köyümüz bu şekilde sular altında kaldı. Bir ay öncesine kadar minarenin yarısına kadar sular altındaydı. Sulamak için barajı açmışlar. Biz de buraları görmek için geldik.

BÜYÜKLERİMİZ MEZARLARI BURADA

Üzülüyorum çocukluğumun geçtiği, büyüklerimiz mezarları burada, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var bu şekilde görünce üzülüyoruz.” dedi.

“BİR AY ÖNCESİNE KADAR SULAR ALTINDAYDI”

Bir ay öncesine kadar caminin sular atında olduğunu belirten vatandaşlar, “Yaklaşık bir ay öncesine kadar cami minaresinin yarısına kadar ve arkamda gördüğünüz okul tamamen sular altındaydı. Şu an sular çekilmiş baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte cami ve okul, hatta eski Kars-Göle-Ardahan yolu da ortaya çıktı. Güzel bir duygu, geldik baktık gördük."