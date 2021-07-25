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- Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları
Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları
- İHA
- 25.07.2021 - 09:49
Günbatımı, ortaya çıkardığı görüntüler ve renklerle dünyanın her yerinde insanı etkileyen bir güce sahipken, ülkemizde yaşanan manzaralara ise doyum olmuyor.
KARS'IN GÜZELLİĞİ GÜNBATIMINA YANSIDI
Kars’ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Allahuekber Dağları’nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
ALLAHUEKBER DAĞLARI ETEKLERİNDE BULUNAN BAYBURT BARAJ GÖLÜNDEN MANZARALAR
Kars’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, “Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim.
GÜN BATIMINI İZLEMEK İÇİN KARS'TAN GELİYORLAR
Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars’tan buraya geliyoruz.” dedi.
BULUTLARIN SUYA YANSIMASI VE GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE KIZILA BOYANMASI GÖRÜLMEYE DEĞER
Allahuekber Dağları’nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor.
Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.