Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
295.908
2.71%
EXEN Coin
25.46
2.12%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları

    Kars’ın Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları

    Günbatımı, ortaya çıkardığı görüntüler ve renklerle dünyanın her yerinde insanı etkileyen bir güce sahipken, ülkemizde yaşanan manzaralara ise doyum olmuyor.

    KARS'IN GÜZELLİĞİ GÜNBATIMINA YANSIDI

    Kars’ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Allahuekber Dağları’nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

    ALLAHUEKBER DAĞLARI ETEKLERİNDE BULUNAN BAYBURT BARAJ GÖLÜNDEN MANZARALAR

    Kars’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, “Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim.

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #1

    GÜN BATIMINI İZLEMEK İÇİN KARS'TAN GELİYORLAR

    Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars’tan buraya geliyoruz.” dedi.

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #2

    BULUTLARIN SUYA YANSIMASI VE GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE KIZILA BOYANMASI GÖRÜLMEYE DEĞER

    Allahuekber Dağları’nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor.

    Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #3

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #4

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #5

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #6

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #7

    Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir