Kars’ta Bayburt Barajı’ndan günbatımı manzaraları

Kars’ın Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Günbatımı, ortaya çıkardığı görüntüler ve renklerle dünyanın her yerinde insanı etkileyen bir güce sahipken, ülkemizde yaşanan manzaralara ise doyum olmuyor.

KARS'IN GÜZELLİĞİ GÜNBATIMINA YANSIDI

Kars’ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Allahuekber Dağları’nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

ALLAHUEKBER DAĞLARI ETEKLERİNDE BULUNAN BAYBURT BARAJ GÖLÜNDEN MANZARALAR

Kars’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, “Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim.





GÜN BATIMINI İZLEMEK İÇİN KARS'TAN GELİYORLAR

Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars’tan buraya geliyoruz.” dedi.

BULUTLARIN SUYA YANSIMASI VE GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE KIZILA BOYANMASI GÖRÜLMEYE DEĞER

Allahuekber Dağları’nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor.

Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.