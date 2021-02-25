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- Kars'ta bir sokak köpeği, ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
Kars'ta bir sokak köpeği, ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
Bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezdi. Olay yerinde ölen yavru köpeğin annesi saatlerce yavrusunun başında bekledi. Yavru köpeğin ölüsünü, belediye ekipleri kaldırdı.
- İHA
- 25.02.2021 - 07:55
- Güncelleme : 25.02.2021 - 07:58
Kars’ın Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpek, araç altına kalarak ezildi.
Olay yerinde ölen yavru köpeği, yoldan geçen vatandaşlar caddeden kaldırarak kaldırama bıraktı.
KALDIRMAK İÇİN SAATLERCE UĞRAŞTI
Anne köpek, ölen yavrusunu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı.
Yavrusunu ayağa kaldıramayan köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da başucuna yattı.
Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek, yavrusunun etrafında sürekli dolaştı durdu.
Kars'ta ölen yavrusunun başında bekleyen köpek İZLE
BELEDİYE EKİPLERİ KALDIRDI
Olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru köpeğin ölüsüne alarak bölgeden uzaklaştı.
Yavrusunu kaybeden anne köpek ise bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.