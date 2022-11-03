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- Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi
Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi
Bir vatandaşın atın tepesinde otobüse binmesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar vatandaşlardan tarafından kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 12:59
- Güncelleme : 03.11.2022 - 13:04
İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın atıyla beraber metro istasyonunda görüntülendiği video, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.
Benzer bir görüntü ise bu sefer Kars'tan geldi.
Kars'ta kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerde şaşkınlık yarattı.
Atıyla otobüse bindi
Bir vatandaş otobüs durağında bekledikten sonra, otobüsün gelmesiyle birlikte atıyla otobüse bindi.
Sosyal medyada gündem oldu
Atıyla otobüse binen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar insanları hayrete düşürdü.