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    Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi

    Bir vatandaşın atın tepesinde otobüse binmesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar vatandaşlardan tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:04
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    Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi

    İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın atıyla beraber metro istasyonunda görüntülendiği video, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

    Benzer bir görüntü ise bu sefer Kars'tan geldi.

    Kars'ta kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerde şaşkınlık yarattı.

    Atıyla otobüse bindi

    Bir vatandaş otobüs durağında bekledikten sonra, otobüsün gelmesiyle birlikte atıyla otobüse bindi.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Atıyla otobüse binen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar insanları hayrete düşürdü.

    Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi #1

    Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi #2


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