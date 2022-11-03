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Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi

Kars’ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi

Bir vatandaşın atın tepesinde otobüse binmesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar vatandaşlardan tarafından kaydedildi.