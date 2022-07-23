Bölgede etkili olan yağışların ardından tarla ve ovalarda artan bitki çeşitliliği güzelliğiyle büyülüyor.

Kars, ilkbahar aylarını yoğun yağışla geçirdi.

Sağanak yağışlar tarla, mera ve ovaları olumlu yönde etkiledi. Bölgede bitki çeşitliliğindeki verimin artmasıyla adeta renk cümbüşü yaşandı.

Düğün sezonunda yaşanan yoğunluk, ovalara da yansıdı. Dış çekim yaptırmak isteyen çiftler, doğal stüdyo olarak tarlaları ve ovaları tercih etti.

"Bu kadar renk cümbüşünü başka yerde göremezsiniz"

Bölgede çekim yaptıran damat Maksut Uray, "Dış çekim için biz de doğal ortamı seçtik. Bu kadar renk cümbüşünü başka yerde göremezsiniz, yaz ayındayız ve çiçekler halen varlıklarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kentteki düğün fotoğrafçıları da ovalardaki renk cümbüşünü gören yeni çiftlerin en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla dış mekan çekimlerini buralarda yaptıklarını dile getirdi.

Kars'ta bitki çeşitliliği görsel şölen sunuyor VİDEO







"Bu verimlilik biiz sevindiriyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Kars'ta uzun yıllar sonra binlerce çiçeğin açtığını söyledi. Ertaş, "2022'de etkili olan kar ve devam eden sağanaklarla bu yıl Kars iyi yağış aldı. 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler büyük sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda ilimiz de bundan en olumsuz etkilenenlerden biri. İlimiz tarım ve hayvancılık bölgesi, bundan dolayı da ot ve hasat edilen yem bitkileri ilimiz açısından çok önemli.

Bu verimlilik bizleri sevindiriyor, şu anda flora, rengarenk otlarla, çiçeklerle bezenmiş durumda. Tarlalar adeta halı desenlerini andırıyor." dedi.

Arpa ve buğday hasadı başlayacak

Ertaş, çiftçilerin birkaç gün içinde ot hasadına başlayacağını da belirterek daha sonra bu mesailerin arpa ve buğday hasadıyla devam edeceğini anlattı.