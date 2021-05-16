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    Kars'ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar

    Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağacın tepesinde beslenen bir ayı görüntülendi.
    • AA
    • 16.05.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 18:00
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    Kars'ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar

    Cıbıltepe Kayak Merkezi Karanlık Dere ormanlık alanında çalışan işçiler, yaklaşık 25 metre uzunluğundaki sarıçam ağacının tepesine çıkan ayıyı fark etti.

    Ağaçtaki çam tomurcuklarını yedikten sonra aşağı inen ayı, işçilere ait at arabasının yanına gelerek yiyecek aradı. İşçilerin bıraktığı yiyeceği de yiyen ayı, daha sonra ormanlık alanda kayboldu.

    O ANLAR KAMERADA

    İşçilerden Uğur Vanlı, ilk defa ayıyı çamın tepesinde gördüğünü belirterek "Ormanda gezerken bir kıpırdama hissettik, yukarı baktığımızda ağacın üstünde ayı olduğunu fark ettik. Daha önce yerde çok ayı gördük ama ağacın üstünde ilk defa bir ayıyla karşılaştık." dedi.

    Bozayının o anları işçiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

    Kars ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar #1

    Kars ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar #2

    Kars ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar #3

    Kars ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar #4

    Kars ta, bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar #5

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