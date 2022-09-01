Kars’ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ büyülüyor

‘Bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, yaz aylarındaki görünümüyle adeta göz kamaştırıyor. 20 bin çam ağacı, görsel şölen sunuyor.

Kars'ın Selim ilçesinde 54 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan, yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu’ her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kenti tanıtıyor

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam, hem bölgenin görünümü değiştirdi hem de kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

Kars’ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ böyle görüntülendi VİDEO

“Ağaçlandırılmış bir istasyon”

Bozkırın ortasındaki “vaha”yı fotoğraflamak üzere bölgeye gelen fotoğraf sanatçısı Adem Alp, “1969 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait bir tren istasyonu, Selim Ovası'nın ortasında adeta ağaçlandırılmış bir istasyon… Geçmişten günümüze kadar gelen bir güzelliğe sahip.” dedi.

Ulaşıma katkısı da cabası

Yaz aylarında görsel şölen sunan Benliahmet Tren İstasyonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu ve Doğu Ekspresi tren hattı olarak ulaşıma da önemli katkı sağlıyor.