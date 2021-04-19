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    Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu

    Çiçeklerin açmasıyla birlikte beyaza bürünen Kars'ın Kağızman ilçesi, Doğu Anadolu bölgesinin kayısı ambarı olarak biliniyor.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:11
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    Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu

    Ağır ve uzun geçen kış mevsiminin ardından çiçek açan kayısı ağaçları, Aras Nehri kenarlarında görsel bir şölen oluşturdu.

    Kars'ın verimli topraklara sahip Kağızman ilçesinde ılıman iklimin görülmesi meyve yetiştiriciliğini daha da zenginleştiriyor.

    Bembeyaz çiçekleriyle adeta gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kars-Kağızman karayolu kenarını adeta beyaz bir perdeyle süslüyor.

    KAHVERENGİYE BÜRÜNECEK

    Gökyüzünün mavisi, yerin yeşiliyle bütünleşen bembeyaz çiçeklerin önümüzdeki günlerde kahverengiye bürünmesi bekleniyor.

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #1

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #2

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #3

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #4

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #5

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #6

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #7

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #8

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #9

    Kars ta çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen sundu #10

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