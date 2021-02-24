Karnını doyurmak için çöp konteynerine iren ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kış aylarında özellikle doğu illerinde yüksek kesimlerin karla kaplanmasıyla yabani hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor.

Karınlarını doyurmak için yerleşim yerlerinin atık alanlarına gelen hayvanlar paniğe neden olsa da ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Kars'ta çöp konteynerine giren ayı VİDEO

KONTEYNERDE YEMEK ARADI

Kars'ta bir ayı aç karnını doyurmak için indiği yerleşim yerinde bir çöp konteynerine girdi.

Ayıyı fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Konteynerde yemek arayan ayının bir anda kafasını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Ayı vatandaşların şaşkın bakışları arasında beslenmeye devam etti.