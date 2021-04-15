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    Kars'ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi

    Selim ve Sarıkamış ilçe sınırlarında gezen domuz sürüsü, drone kamerasına takıldı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 10:45
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    Kars'ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi

    Kars'ın Selim ilçesinin Gürbüzler köyü ile Sarıkamış'a bağlı Aşağı Sallıpınar ve Boyola sanal arazisinde, bir grup domuz sürüsüne rastlandı.

    Boyalı köyü ormanlarında yiyecek arayan 16 domuz, Aşağı Sallıpınar köyünün arazisinde toplu halde gezindikten sonra geri döndü.

    DRONE'A YAKALANDILAR

    Bölgede haber çalışması yapan gazeteciler tarafından drone ile görüntülenen domuzlar, dağlık arazileri aşıp Sarıkamış karayolunu da geçtikten sonra ormanlık sahada kayboldu.

    Kars'ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi

    Kars ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi #1

    Kars ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi #2

    Kars ta domuz sürüsü drone ile görüntülendi #3

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