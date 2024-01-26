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Kars'ta eğlenmeye doyamayan tatilciler gölün üzerinde atlı kızak yaptı

Kars'ta eğlenmeye doyamayan tatilciler gölün üzerinde atlı kızak yaptı Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölgede bu sene de aynı manzaralar ile karşılaşıldı. Tatil için gelen vatandaşlar atlı kızak yapıp halay çekerek eğlendi.