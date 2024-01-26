Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürüyor.
Bu bölgelerden biri de Kars oldu.
Çıldır Gölü buz tuttu
Karla kaplanan kentte deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Hal böyle olunca kar tatili sevenler bölgeyi doldurup taşırdı.
Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bölge, bu sene de şaşırtmadı.
Göl, manzarasıyla gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Atlı kızak yaparak halay çektiler
Gölde atlı kızağa binen turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde halay çekip, atlı kızak yaparak tatilin keyfini çıkardı.
"Çıkın çıkın gelin"
İstanbul’dan gelerek Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi yaşayan turistler, "Burası mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Çok keyif aldık, çok eğlendik ve çok güzel geçti. Çıkın çıkın gelin." dedi.
Beyaz örtü arasındaki maviliğin güzel manzaralar oluşturduğu Çıldır Gölü’ne gelen turistler, karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğlenirken fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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