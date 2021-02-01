Kars'ta eksi 20 derecede cirit oynadılar

Eksinin altındaki hava koşullarına aldırış etmeyen Karslılar, Bölükbaş köyünde ata sporu olan cirit oynadı. Cirit oynayan gençler, soğukların cirit aşklarına engel olamayacağını söyledi.

Kars’ın Selim ilçesinin birçok köyünde ata sporu olan cirit, gençler tarafından yaşatılıyor.

Gençler tarafından sürdürülen ata sporu cirit, her türlü hava koşullarında oynanıyor.

Yaz aylarında tarla ve hayvancılık işlerinde çalışan gençler, sonbahar döneminde başlattıkları cirit oyununu kış mevsimi boyunca sürdürüyor.

KOMŞU KÖYÜN GENÇLERİ DE KATILIYOR

Kış aylarında en çok tercih edilen faaliyetlerin başında yer alan cirit oyunu, renkli görüntülere sahne oluyor. Heyecanın ve coşkunun had safhaya ulaştığı cirit karşılaşmalarına komşu köylerden gençler de geliyor.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bölükbaş köyünde düzenlenen cirit karşılaşmasına, at üstünde çevre köylerden gelen gençler de eşlik etti.

ADRENALİN DOLU ANLAR

45’er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşma, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen hız kesmeden devam etti. Gençler, şiddetli fırtınaya ve ayaza aldırmadan neşelerine neşe kattı. Nara atarak karlı zeminde dört nala at koşturup ellerindeki sopaları bir ok gibi fırlatan gençler, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

"ÜŞÜYORUZ AMA BU SPORU DA SEVİYORUZ"

Kar, tipi ve soğuk cirit aşklarına engel olamadığını söyleyen gençlerden Metin Cantepe, "Hem bizim hem de çevre köylerde cirite gönül verenler atlarına binip burada buluşur. Daha sonra iki takım oluşturur aramızda gösteri maçı düzenleriz. Yaşanan şiddetli rüzgar ve soğuk umrumuzda olmaz. Belki biraz zorlanıyoruz, üşüyoruz ama bu sporu da seviyoruz." diye konuştu.

























