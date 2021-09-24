Kars'ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı

Yoğun kar yağışı sonucu, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan besici ve çobanlar zor durumda kaldıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde şiddetli yağan yağmur, özellikle Kars bölgesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

"MERALAR KAR ALTINDA KALDI"

Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlardan Erdal Yokuş, "Sabah yağmurun ardından başlayan kar kısa sürede etkili oldu. Koyunları otlattığımız meralar kar altında kaldı. Böyle devam ederse hayvanları erkenden ahırlara almak zorunda kalacağız. Bu da besicileri perişan eder." diye konuştu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Göle ilçesinden Kars'a gelen ve bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri de lapa lapa yağan karı cep telefonları ile çekerek sosyal medyada paylaştı.

Vatandaşlar, "Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Dikkatli olun" yazarak uyarılarda bulundu.













