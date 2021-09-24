Euro
10.3767
0.66%
Dolar
8.8572
1.09%
Altın
496.35
1.11%
Borsa
1.38
-1.52%
Bitcoin
374.935
-2.61%
EXEN Coin
22.53
-3.30%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Kars'ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı

    Yoğun kar yağışı sonucu, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan besici ve çobanlar zor durumda kaldıklarını söyledi.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde şiddetli yağan yağmur, özellikle Kars bölgesinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Yağışın ardından dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

    "MERALAR KAR ALTINDA KALDI"

    Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlardan Erdal Yokuş, "Sabah yağmurun ardından başlayan kar kısa sürede etkili oldu. Koyunları otlattığımız meralar kar altında kaldı. Böyle devam ederse hayvanları erkenden ahırlara almak zorunda kalacağız. Bu da besicileri perişan eder." diye konuştu.

    Kars ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı #1

    O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Göle ilçesinden Kars'a gelen ve bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri de lapa lapa yağan karı cep telefonları ile çekerek sosyal medyada paylaştı.

    Vatandaşlar, "Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Dikkatli olun" yazarak uyarılarda bulundu.

    Kars ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı #2

    Kars ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı #3

    Kars ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı #4

    Kars ta etkili olan kar, çobanlara zor anlar yaşattı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir