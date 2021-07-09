Kars'ta gün batımı görenleri hayran bıraktı

Gün batımında gökyüzünün kızıla boyanması, görenleri büyüledi. O anlar çekilen görüntülere yansırken, vatandaşlar herkesi Kars'a davet etti.

Kars'ın Susuz ilçesi Susuz Çayı bölgesinde oluşan gün batımı, görsel şölen sundu.

Bulutların kızıla bürünmesi, ağaçlarla birlikte suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bölgede yaşayanlar ise gün batımını kaçırmamak için Susuz Çayı'na geldi.

"BURALARI GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN EŞSİZ BİR GÜZELLİK"

Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ın en güzel içlerinden birisi olan Susuz’da manzara olarak, yeşillik olarak, temiz suları olarak gerçekten hem Kars halkı için hem de buraları gelip görmek isteyenler için eşsiz bir güzellik diyebilirim.” dedi.





"İMKANI OLAN GELSİN"

İmkanı olan herkesi Susuz’a davet eden vatandaşlar, “İmkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Böyle güzide yerleri mesire yeri olarak, dinlenmek amaçlı kullanabilirsiniz.

Yoğun, sıkıcı işinizden bir nebze olsa kurtulup gelebiliyorsanız ,huzuru burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Gün batımı yine eşsiz güzellikte, bu manzarayı birçok yerde bulamazsınız. Burada hem dinlenip, hem eğlenip, hem de gün batımını çok rahatlıkla izleyebilirsiniz.” diye konuştu.



