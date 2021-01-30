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    Kars'ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar

    Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde beyin kanaması şüphesi bulunan kişi, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
    • AA
    • 30.01.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 16:42
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    Kars'ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar

    Kars'ın yolu kardan kapanan Göldalı köyünde yaşayan 50 yaşındaki Leman Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiği ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

    Kars'ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar VİDEO

    KEPÇEYLE AMBULANSA TAŞIDILAR

    Köyün girişine kadar giden sağlıkçıların bulunduğu ambulans ilerleyemeyince, ekipler, paletli ambulansın bölgeye gelmesinin zaman alacağı düşüncesiyle iş makinesinin kepçesine serdikleri battaniyenin üzerine hastayı koyarak ambulansa ulaştırdı.

    Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Koçyiğit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

    Kars ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar #1

    Kars ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar #2

    Kars ta hastayı iş makinasının kepçesinde taşıdılar #3

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