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    Kars'ta hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü

    Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Aşırı soğuk nedeniyle yarısı donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:21
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    Kars'ta hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü

    Türkiye soğuk havanın etkisi altına girdi.

    Özelllikle yüksek doğu illerinde ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanıyor.

    Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

    KARS'TA SICAKLIK EKSİ 20'YE DÜŞTÜ

    Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti.

    Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı.

    Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #1

    "GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR"

    Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor.” dedi.

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #2

    ARAÇ DEPOLARI DONDU

    Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

    Çıldır Gölü’nün yarısının donduğu kent, adeta buz kesti.

    Öte yandan, kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #3

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #4

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #5

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 20 ye düştü #6

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