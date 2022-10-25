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    Kars'ta hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi gördü

    Yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışının etkili olduğu kentte, bazı bölgelerde termometreler eksi 8’i gördü.
    • 25.10.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:21
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    Kars'ta hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi gördü

    1 yılın 8 ayını kış mevsimi olarak geçiren Kars’ta, kar yağışının etkili olmaya başladı.

    Kentin yüksek kesimli dağları tamamen beyaza büründü. İl merkezine yağan kar ise kısa süre içerisinde eridi.

    Sonbaharın sonlarına doğru, soğuk hava kendini göstermeye başladı.

    Sarıkamış'ta vatandaşların araçları buz tuttu

    Hava sıcaklığının geçtiğimiz haftalara göre hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış ilçesinde, sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz tutan araçlarıyla karşılaştı.

    Kars'ta hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi gördü ViDEO

    Hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü

    Gece saatlerinde termometreler, eksi 8 dereceyi gösterdi.

    Sabah saatleri ve gün ortalarında ise hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.

    Vatandaşlar, bir taraftan araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi, diğer taraftan da araçların buzlu camlarını temizledi.

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi gördü #1

    "Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz"

    İHA'nın haberine göre, Sarıkamış'ta yoğun soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlardan biri, "Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

    Kars ta hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi gördü #2


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