Kars'ta buz tutan gölün üstünde müzik açıp dans ettiler Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterirken kış tatili sevenler tatil beldelerine akın etti. Buz tutan gölün üzerinde dans eden vatandaşların eğlenceli anları yüzlerde gülümsemeye sebep oldu.

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İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesi kar yağışını da beraberinde getirdi.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kara kış zaman zaman olumsuzluklarla karşı karşıya bıraksada eğlenceli anlar da yaşattı.

Çıldır Gölü ziyaretçi akınına uğradı

Bu anların yaşandığı kentlerden biri de Kars oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor.

Yerli turistlerin akınına uğrayan kent, uzun süre önce rezervasyon yapan vatandaşların eğlence merkezi haline geldi.

Tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret eden ziyaretçilerin özellikle tercih ettiği bölgeyse soğuktan yüzeyi buz tutmuş olan Çıldır Gölü oldu.

Ziyaretçiler eğlenceye doyamadı

Gölün kıl çadır önünde toplanan vatandaşlar burada çalan müzikle adeta kendilerinden geçtiler.

Kafkas müziği eşliğinde dans eden ziyaretçiler eğlenceli anların tadını çıkardı.

"Burası muhteşem bir yer doğası harika"

Kars’a Bursa’dan geldiklerini ifade eden Neşe Karçın, “Yıllardır istiyorduk Doğu Ekspresi ile buralara gelmek Kars’ı görmeyi, Çıldır Gölü’nü, Ani Ören Yeri’ni çok istiyorduk. Bu sene kısmet oldu. çok güzeldi, harikaydı. Trende çok güzel bir ortam vardı. Herkesle iç içe böyle kardeş gibi olduk. Çok güzel eğlendik. Bazı garlarda indik. Sonra Çıldır Gölü’ne geldik. Burası çok güzel, atlarla kaydık, ortam çok güzel, müzikler, çaylar, kahveler, burası muhteşem bir yer, doğası harika, bayıldık tekrar gelmeyi çok isterim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)