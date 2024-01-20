Kars'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı! Köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Kış aylarında kar kalınlıkları artınca, özellikle Türkiye'nin doğusundaki köyler karasal iklimin etkisiyle kara teslim oldu.
Soğuk hava şartlarında kapanan yollar ise ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde de yol açma çalışmaları sürüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.
Sarıkamış'ta kar ve tipi yolları kapattı
Sarıkamış'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Köy ve yayla yollarında karla mücadele sürüyor
Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Hava sıcaklığı sıfırın altında
Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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