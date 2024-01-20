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Kars'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı! Köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Kars'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı! Köylerde yol açma çalışmaları sürüyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları vatandaşların yaşamını zorlarken, yolların açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.