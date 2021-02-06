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    Kars'ta kar üzerinde cirit gösterisi

    Karslı ciritçilerin kar üzerindeki mücadelesi nefesleri kesiyor.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 14:00
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    Kars'ta kar üzerinde cirit gösterisi

    Kars’ın Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde ata sporu ciriti yaşatmak için karlı sahada ciritçiler hünerlerini sergiliyor.

    Yakın köylerden at üstünde köye gelen ciritçiler bir süre dinlendikten sonra sahadaki yerlerini alarak, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyirciye cirit gösterisi yaptı.

    KAR ÜZERİNDE CİRİT COŞKUSU

    Karlı zeminde düşe kalka yapılan gösteri nefesleri kesti. 1’er saatlik iki devre şeklinde oynanan cirit müsabakasının kazananı dostluk oldu.

    Kars'ta kar üzerinde cirit gösterisi VİDEO

    Kars ta kar üzerinde cirit gösterisi #1

    Kars ta kar üzerinde cirit gösterisi #2

    Kars ta kar üzerinde cirit gösterisi #3

    Kars ta kar üzerinde cirit gösterisi #4

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