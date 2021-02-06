Karslı ciritçilerin kar üzerindeki mücadelesi nefesleri kesiyor.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde ata sporu ciriti yaşatmak için karlı sahada ciritçiler hünerlerini sergiliyor.

Yakın köylerden at üstünde köye gelen ciritçiler bir süre dinlendikten sonra sahadaki yerlerini alarak, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyirciye cirit gösterisi yaptı.

KAR ÜZERİNDE CİRİT COŞKUSU

Karlı zeminde düşe kalka yapılan gösteri nefesleri kesti. 1’er saatlik iki devre şeklinde oynanan cirit müsabakasının kazananı dostluk oldu.

Kars'ta kar üzerinde cirit gösterisi VİDEO