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    Kars'ta kar yağışı başladı

    Sarıkamış ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
    • 17.11.2022 - 09:59
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    Kars'ta kar yağışı başladı

    Ülke genelinde kış etkileri kendini gösteriyor.

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

    Yağışın etkisiyle, ilçeler adeta beyaza büründü.

    Hava sıcaklığı düştü

    Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

    "Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi"

    Sabah beyaz örtüyle uyanan Sarıkamışlılar, “Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi” dedi.

    Kar yağışı sonrası araç ve yaya trafiği güçlükle ilerledi.

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