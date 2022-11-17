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Kars'ta kar yağışı başladı
Sarıkamış ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
- 17.11.2022 - 09:59
Ülke genelinde kış etkileri kendini gösteriyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın etkisiyle, ilçeler adeta beyaza büründü.
Hava sıcaklığı düştü
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
"Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi"
Sabah beyaz örtüyle uyanan Sarıkamışlılar, “Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi” dedi.
Kar yağışı sonrası araç ve yaya trafiği güçlükle ilerledi.