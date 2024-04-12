Kars'ta karın erimesiyle birlikte doğa canlandı Bahar geldi, hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Kışın kar altında kalan doğu bölgesinde ise karların erimesiyle birlikte tabiat yavaş yavaş canlanıyor.

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karlar yavaş yavaş erimeye ve ilkbaharın güzelliği ortaya çıkmaya başladı.

İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, son günlerde havaların ısınmasıyla karlar erimeye doğa canlanmaya yüz tuttu.

Eriyen karlarla birlikte tüm canlılar tekrar görülmeye ve hayata karışmaya başladı.

Canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri ortaya çıktı.

Eriyen karlardan göletler oluştu

Karların erimesiyle Hançerli Düzü'nde büyük göletler oluştu.

Ormanlarda kızıl sincaplar görüldü

Martı, balıkçıl, yeşilbaş ördek ve angut gibi kuşlar sulak alanlarda beslenirken kızıl sincaplar da ormanda görülmeye başladı.

Kaya kartalı av peşine düştü

Kaya kartalı ve kızıl şahinler de çayırlık alanlarda av peşinde görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)