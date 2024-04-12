Kars'ta karın erimesiyle birlikte doğa canlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karlar yavaş yavaş erimeye ve ilkbaharın güzelliği ortaya çıkmaya başladı.
İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, son günlerde havaların ısınmasıyla karlar erimeye doğa canlanmaya yüz tuttu.
Eriyen karlarla birlikte tüm canlılar tekrar görülmeye ve hayata karışmaya başladı.
Canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri ortaya çıktı.
Eriyen karlardan göletler oluştu
Karların erimesiyle Hançerli Düzü'nde büyük göletler oluştu.
Ormanlarda kızıl sincaplar görüldü
Martı, balıkçıl, yeşilbaş ördek ve angut gibi kuşlar sulak alanlarda beslenirken kızıl sincaplar da ormanda görülmeye başladı.
Kaya kartalı av peşine düştü
Kaya kartalı ve kızıl şahinler de çayırlık alanlarda av peşinde görüntülendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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