Kars'ta, ağaçların suya yansıması güzel görüntüler oluşturdu

Kars Barajı Gölü’nde kalan ağaçların suya yansıması seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

Türkiye, doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Yurdun her bölgesi kendine has özelliklere ve güzelliklere sahip.

Digor Ovası Baraj Gölü'nde de, ağaçların suya yansıması eşsiz görüntüler ortaya çıkarırken, göl yaklaşık 250 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

SEYRİNE DOYULMAZ BİR MANZARA

Digor Ovası'nda 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlayacak olan Kars Barajı Gölü’nde kalan ağaçlar suya yansıdı, ortaya çıkan manzara ilgi çekti.





GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Kars Baraj Gölü, Bayram sabahı görenleri adeta büyüledi. Su içerisinde filizlenen ağaçlar havadan görüntülendi. Doğasıyla, kuş sesleriyle bütünleşen göl, suların yükselmesiyle birlikte eski Kars-Göle-Ardahan karayolunu da sular altında bıraktı.

Bahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, su kuşları görsel şölen sunuyor. Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.



