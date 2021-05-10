Kars'ta yaşayan İlhan Soylu ile oğlu Aral, sahiplendikleri keçi ve yavrusuna gözü gibi bakıyor.

Tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Soylu ve oğlu, evdeki günlerini keçi ve yavrusuna bakarak geçiriyor.

"KAPANMA SÜRECİ KEYİFLE GEÇİYOR"

Oğlu Aral ile adını ‘Bihter’ koydukları yavru keçiyi sütle beslemek isteyen Soylu, bu kararından vazgeçerek, anne keçiyi de sahiplendi. Oğlu ile birlikte keçilere evlerinin bahçesinde bakan Soylu, tam kapanma sürecini de bu sayede keyifli geçirdiklerini söyledi.

Kars'ta keçi ve yavrusunu bahçede besliyorlar VİDEO









"EVİMİZİN BAHÇESİ KEÇİ BESLEMEYE MÜSAİT"

İlhan Soylu, “Herkes evinde kedi, köpek besler; biz de keçi besliyoruz. Evimizin bahçesi çok müsait. Keçiyi önce sütle beslemek istedik ama sonra annesi olduğunu öğrenince annesini de sahiplendik. Şimdi her ikisine de evimizin bahçesinde bakıyoruz.” dedi.



