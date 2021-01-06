Kars'ta kırağı güzelliği

Kentte hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşerken; yollarda, ağaçlarda, banklarda ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Kars'ta etkili olan ve özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü soğuk hava sisle birleşince oluşan kırağı, şehri adeta beyaz bürüdü.

Özellikle ağaç dalları, yapraklar üzerindeki bembeyaz karla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Tabelalar, tel örgüler ise tamamen kırağı ile kaplandı.

GÖREN FOTOĞRAF MAKİNESİNE SARILDI

Açık hava stüdyoda dönen Kars sokaklarındaki büyüleyen bu görüntüler, fotoğraf meraklılarının ve gazetecilerin de ilgi odağı oldu.