Kars'ta kırkılan koyunlar, çayda yıkandı

Yüzlerce küçükbaş hayvanlarını kırkan sürü sahipleri koyunlarını, temizlenmeleri için Kars Çayı'na bıraktı. O anlardan alınan fotoğraflar, güzel kareler oluşturdu.

Kars'ta küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişmesi için havaların ısınmasıyla birlikte yapılan koyun kırkma işlemi başladı.

Hayvanlarda parazit oluşumunu da önlemek için kırkılan yüzlerce küçükbaş hayvanın, temizlenmek için Kars Çayı'ndan geçişi ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

KIRKILDIKTAN SONRA ÇAYA BIRAKILDILAR

Akyaka ilçesi Camuşlu köyünde oturan Arif Güney'e ait bin 100 küçükbaş hayvan, kırkıldıktan sonra çaya getirildi.

SUYA ATLAYIP KARŞIYA GEÇTİLER

Hayvanların suya girmesi için ilk olarak sürüdeki keçiler çaya bırakıldı. Keçilerden sonra koyunlar da tek tek suya atlayıp yüzerek karşıya geçti.

OTLANMAYA GÖTÜRÜLDÜLER

Çayın karşısına geçerken temizlenen koyun, kuzu ve keçiler daha sonra otlamaları için dağlık alana götürüldü.





































