Kars'ta kızıl tilkilerin av mesaisi

Tilkilerin zorlu hava şartlarında yiyecek arayışı görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından tilkiler, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın atlında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta yiyecek ararken görüntülendi.

TİLKİLER YİYECEK ARAYIŞINDA

Kar altındaki farelere odaklanan kızıl tilkiler, yaklaşık 20-30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor.

Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde ViDEO