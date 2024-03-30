Kars'ta koruma altındaki kızıl şahin, avlanırken görüntülendi Koruma altındaki kızıl şahinler, Kars'ta karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla doğa beyaza bürünüyor, bu da yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oluyor.

Karla kaplı arazide avlanırken görüntülenen kızıl şahinler, yaşamlarını sürdürebilmek için yılan, kertenkele, kör fare ve hatta tavşan gibi türleri avlıyorlar.

Kızıl şahinler, avlanırken görüntülendi

Koruma altındaki kızıl şahinler, manevra kabiliyetleriyle bilinen yırtıcı kuşlar arasında öne çıkıyor. Örneğin, Kars-Kağızman kara yolunda bir kızıl şahinin avını yakalayıp yerken görüntülenmesi, bu türün etkin avcılar olduğunu gösteriyor.

Bölgedeki sarp kayalıklar ve derin kanyonlar, çeşitli yırtıcı kuş türlerinin yaşam alanı olmasıyla dikkat çekiyor ve coğrafi özellikleriyle bu kuşlara uygun bir ortam sunuyor.