Kars'ta kurbanlıklar satıcıların elinde kaldı

Kuraklık kurbanlık satışlarını olumsuz etkilerken, büyükbaş kurbanlıklar satıcıların elinde kaldı. Küçükbaş kurbanlıklar ise bin lira ile 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Ancak Kars'ta kuraklık nedeniyle, kurban satışları istenilen seviyeye ulaşamadı.

Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi, kurbanlıklar satıcıların elinde kaldı.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLAR SATILAMADI

Kurban pazarında kilosuna göre ortalama 6 bin ile 12 bin lira arasında satışa sunulan büyükbaş kurbanlıklar satıcıların ellerinde kalırken, küçükbaş kurbanlıklar ise bin lira ile 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

Yaklaşık 400 kilo gelen erkek simental kurbanlıklar ise 10-12 bin liraya satılıyor.

KURAKLIK SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan kurban pazarına, ilçelerden kurbanlıklar getirilmeye başladı.

Pazardaki yerlerini alan üreticiler kurban satışlarından memnun değil, üreticiler pazara getirdikleri hayvanlarını satmadan geri götürürken, satışların düşmesinde yaşanan kuraklığında etken olduğunu ileri sürdü.

"GEÇEN YILA ORANLA SATIŞLAR AZ"

Kurban pazarındaki yoğunluğun hayvan satışlarına tam anlamıyla yansımadığını ifade eden Menduh Demir, “Alışverişte şu anda hareketlilik yok.

Geçen yıla nazaran bu yıl daha az satılıyor.Kurbanlık erkek mal kilosu 25 ile 26 yüzde 8 fireli, düvenin kilosu 20 ile 22 lira arası yüzde sekiz fireli, kapaklı kurban şartlarını taşıyacak şekilde kurbanlıkta simental ya da diğerleri fark etmiyor.

Ama simental diğerlerine göre kilo olarak biraz daha fazla ediyor. Normal 400 kilo gelecek bir hayvan 10 bin ile 11 lira arasında satılıyor” dedi.

"FİYATLAR DÜŞTÜ AMA SATIŞLAR ARTMADI"

Pazardaki canlılığın kurbanlık için olmadığına dikkat çeken Demir, “Bu canlılık kurbanlık için değil, inek alınıyor vakıflar için.

Vakıflar için kesilecek inekler nedeniyle kalabalık, kurban satışları düştü.

Saman bin 200 lira, yem 3 lira. Kilo zarar ettiğimiz halde kurban fiyatları düştüğü halde yine satış yok” diye konuştu.

KURBANLIKLAR GERİ GÖTÜRÜLÜYOR

Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürülüyor.

Normalde sabah 06.00’de başlayan ve saat 09.00’da kapanan pazar, alışveriş olmadığından dolayı saat 08.00 civarında kapanıyor.

Küçükbaş hayvanların bin liradan satışa sunulduğu, büyükbaş hayvan fiyatlarının ise 6 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars’ta üreticiler, Kurban Bayramı’na 1-2 gün kala işlerinin iyi olacağına inanıyor.