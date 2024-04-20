AA & Ensonhaber
Kış aylarında dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede bazı akarsular ve göletlerin donan kısımları, ilkbaharla birlikte çözülüyor.
Lavaş Gölü'ne de bahar geldi
Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen ve yaklaşık 4 ay buzla kaplı kalan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Lavaş Gölü de tamamen çözüldü.
Buzların eridiği göl göçmen kuşlarıyla şenlenmeye başladı.
Bölgedeki karların da erimesiyle gölün su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.
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