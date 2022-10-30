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- Kars’ta özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları doğal ortamında görüntülendi
Kars’ta özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları doğal ortamında görüntülendi
- 30.10.2022 - 09:09
- Güncelleme : 30.10.2022 - 11:23
Kars'ta yılın 9 ayı kışla geçerken, soğuk havalar artık tamamen kendini gösterdi.
Termometrelerin eksilere düşmesiyle beraber yüksek kesimlerde ve tepelerde kar yağması yaban hayatını olumsuz etkiledi.
Kentte yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yılkı atlarının da yem bulma mücadelesi başladı.
Köy ovalarında otluyorlar
Dağlarda ve yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, otlamak ve yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalarda inip karınlarını doyurmaya çalışıyor.
Kent merkezine yakın ovalara sürüler halinde gelen yılkı atlarının oluşturduğu manzara, vatandaşların kameralarına yansıdı.
Kars’ta özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları ViDEO
Kartpostallık görüntüler oluştu
Özellikle Kars'ın Dikme köyü sınırlarına inen yılkı atları Kars Çayı’nın etrafında özgürce sürüler halinde geziyor ve çevredeki vatandaşların varlığından rahatsız olmadan karınlarını doyuruyor.
İHA'nın haberine göre, Kars Çayı’ndan su ihtiyacını, ovalardan besin ihtiyacını da karşılayan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.