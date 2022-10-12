Kars'ta prematüre kızı olan doktor, minik Eylül'ü yalnız bırakmadı

Bin 300 gram doğan hastası için aileyle birlikte Erzurum'a kadar giden ve kendi kızı da prematüre olan doktor, "En ufak bir hatada çocuğu kaybetme riski olduğu için geldim." dedi.

Kars'ta görev yapan doktor Serhat Özkan'ın, 29 haftalık doğan hastası minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Digor ilçesine bağlı bir köyde çobanlık yapan Tayfur ve Sibel Kerekli'nin kızları prematüre olarak dünyaya geldi.

Tedavinin ardından bin 700 gram oldu

Bin 300 gram doğan minik Eylül, doktor Serhat Özkan'ın kontrolünde bir ay tedavi gördükten sonra yaklaşık bin 700 gram oldu.

Yapılan tetkiklerde, retina tabakasında damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan rop (retinopati) hastalığı görülme riski bulunduğu belirlendi.

Erzurum'a sevk edildi

Bunun üzerine kapsamlı bir tedavi uygulanması gerektiği belirlenen Eylül, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktor Özkan minik Eylül'e eşlik etti

Kızı prematüre doğan doktor Özkan, tedavi yolculuğunda aileye ambulansla eşlik ederek, yardımcı oldu.

AA'nın aktarımına göre; minik Eylül'ün burada göz servisinde muayene edilmesinin ardından Kars'a geri döneceği belirtildi.

"Gelmem doğru olduğu için geldim"

Kendi kızının da 600 gram olarak dünyaya geldiğini belirten Özkan, "Az çok bu hassasiyetlere vakıf biriyim. Gelmem doğruydu. Uzun bir süreç, burada muayene olacak, tekrar geri dönecek. 7-8 saatlik bir süreç. Gelmem doğru olduğu için geldim. Bebek, 29 haftalıkken 1300 gram olarak doğdu. Yaklaşık bir aylık tedavi süreci oldu ve belirli tedavileri aldı, büyüttük biraz. Bin 700-bin 750 gram civarına ulaştı. Rop muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklere göz hekimlerinin yaptığı muayene var. Onu yapacak daha tecrübeli hekimler Erzurum'da. Onun için buraya sevk ettik. Nakil de hassas olduğu için, en ufak bir hatada çocuğu kaybetme riski olduğu için beraber gelme gereği hissettik." diye konuştu.

"Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir"

Rop hastalığının prematüre dünyaya gelen bebeklerin gözlerinde gelişebildiğini aktaran Özkan, "Hastalığın takibi önemli. Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir. Takip edilirse önüne geçilebilen bir hastalık. O yüzden doğduktan 1 ay sonra bu muayenenin yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.





