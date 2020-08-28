Bulduğu siyah-beyaz kediyi sahiplenerek 'Beşiktaş' adını veren sağlık personeli, yaralı kediye çocuk gibi bakıyor. Beşiktaş'ı elleriyle besleyen sağlık personeli, bir an önce iyileşmesini umuyor.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Coşkun Aktaş, akraba ziyaretine gittiği Akören köyünde yaralı bir kedi buldu.

Aktaş, yaralı bulduğu kediye şefkat eli uzatarak evinde ilk müdahaleyi yaptı, daha sonra KAÜ Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.

SİYAH-BEYAZ RENKTEKİ KEDİYE 'BEŞİKTAŞ' ADINI VERDİ

Kendisi de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Aktaş, siyah-beyaz tüylerinden dolayı tuttuğu takımın ismini verdiği yaralı kediyi yanı başından ayırmıyor.

Aktaş, yatağının başköşesine yatırdığı yaralı kedi Beşiktaş'a özenle kremini sürerek, özel hazırladığı mamayı kaşıkla yediriyor.

BEŞİKTAŞ, BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞSUN İSTİYOR

Sık sık kendisini arayan akrabalarına yaralı kedinin durumu hakkında da bilgi veren Aktaş, Beşiktaş'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için tüm fedakarlıkları gösteriyor.

Aktaş, köyde yaralı bulduğu kediye akrabalarının iyi bakamayacağını düşünerek, yanına aldığını söyledi.

Kars'ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı VİDEO



AKRABALARI KEDİNİN DURUMUNU SORUYOR

Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen kediye özenle baktığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Kediyi ameliyattan sonra köye gönderecektim ama 'bakamazlar' diye kendi evime getirip bakmaya başladım. Gayet sağlıklı, günlük ekmeğini, sütünü, veriyorum, yaralı bacağına merhem sürüyorum. 'Beşiktaş'ı iyileştikten sonra da köye göndermeyi düşünüyorum. Amcamlar sürekli arayıp, 'kedinin durumu nasıl' diye soruyorlar."