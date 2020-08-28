Dolar
7.3349
-0.3017%
Euro
8.735
0.3896%
Altın
1958.72
1.5091%
Borsa
1111.15
0.2001%
G. Altın
461.415
1.2139%
Bitcoin
83816.93
0.5025%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kars'ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı

    Bulduğu siyah-beyaz kediyi sahiplenerek 'Beşiktaş' adını veren sağlık personeli, yaralı kediye çocuk gibi bakıyor. Beşiktaş'ı elleriyle besleyen sağlık personeli, bir an önce iyileşmesini umuyor.
    • AA
    • 28.08.2020 - 12:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı

    Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Coşkun Aktaş, akraba ziyaretine gittiği Akören köyünde yaralı bir kedi buldu.

    Aktaş, yaralı bulduğu kediye şefkat eli uzatarak evinde ilk müdahaleyi yaptı, daha sonra KAÜ Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.

    SİYAH-BEYAZ RENKTEKİ KEDİYE 'BEŞİKTAŞ' ADINI VERDİ

    Kendisi de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Aktaş, siyah-beyaz tüylerinden dolayı tuttuğu takımın ismini verdiği yaralı kediyi yanı başından ayırmıyor.

    Aktaş, yatağının başköşesine yatırdığı yaralı kedi Beşiktaş'a özenle kremini sürerek, özel hazırladığı mamayı kaşıkla yediriyor.

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #1

    BEŞİKTAŞ, BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞSUN İSTİYOR

    Sık sık kendisini arayan akrabalarına yaralı kedinin durumu hakkında da bilgi veren Aktaş, Beşiktaş'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için tüm fedakarlıkları gösteriyor.

    Aktaş, köyde yaralı bulduğu kediye akrabalarının iyi bakamayacağını düşünerek, yanına aldığını söyledi.

    Kars'ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı VİDEO

    AKRABALARI KEDİNİN DURUMUNU SORUYOR

    Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen kediye özenle baktığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

    "Kediyi ameliyattan sonra köye gönderecektim ama 'bakamazlar' diye kendi evime getirip bakmaya başladım. Gayet sağlıklı, günlük ekmeğini, sütünü, veriyorum, yaralı bacağına merhem sürüyorum. 'Beşiktaş'ı iyileştikten sonra da köye göndermeyi düşünüyorum. Amcamlar sürekli arayıp, 'kedinin durumu nasıl' diye soruyorlar."

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #2

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #3

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #4

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #5

    Kars ta sağlık personeli, bulduğu yaralı kediye sahip çıktı #6

    Görüş Bildir