Kars'ta seyrine doyulmaz görüntüler

Kars Arpaçay Menderesleri, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara görenleri büyüledi.

Baharın gelmesi, yaz aylarının kapıya dayanmasıyla birlikte doğa uyandı. Tüm yurtta seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Kars'ta Arpaçay’dan doğan ve Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na dökülen menderesler, görenlerin ilgisini çekiyor.

ETRAFI YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Kars’ın Arpaçay ilçesinde karların erimesiyle birlikte coşkuyla akan Arpaçay menderesi köylerden geçerek, Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşille birlikte güzel görüntülere neden oluyor.

Yeşiller arasında süzülerek coşkuyla akan Arpaçay Menderesleri ViDEO







"KÖYLERİN İÇERİSİNDEN GEÇİYOR"

Arpaçay menderesinin köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na döküldüğünü ifade eden Feramuz Polat, “Çıldır’dan geliyor, köylerimizin içerisinden geçiyor. Carcı köyünden başlar, Telek köyünden geçer, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçtikten sonra Ermenistan sınırına dökülüyor. Hayvanlarımızı sularız, hayvanlarımızı bu suda yıkarız” dedi.





HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arpaçay ovasında yeşille birleşen Arpaçay menderesi kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan drone ile görüntülendi.



