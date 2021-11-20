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- Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte dere buz tuttu. Donan dere ve kırağıyla kaplanan bitkiler, objektiflere yansıdı.
- AA
- 20.11.2021 - 13:00
- Güncelleme : 20.11.2021 - 13:01
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava iyiden iyiye kendini hissetirmeye başladı.
Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte camlar kırağıyla kaplandı.
DERE BUZ TUTTU
Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi de soğuğun etkisiyle buz tuttu.
Dere kenarından geçen Doğu Ekspresi Treni ile donan dere ve kırağı tutan bitkilerin bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.