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    Kars'ta soğuk hava etkili oldu

    Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte dere buz tuttu. Donan dere ve kırağıyla kaplanan bitkiler, objektiflere yansıdı.
    • AA
    • 20.11.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 13:01
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    Kars'ta soğuk hava etkili oldu

    Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava iyiden iyiye kendini hissetirmeye başladı.

    Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

    SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte camlar kırağıyla kaplandı.

    DERE BUZ TUTTU

    Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi de soğuğun etkisiyle buz tuttu.

    Dere kenarından geçen Doğu Ekspresi Treni ile donan dere ve kırağı tutan bitkilerin bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

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