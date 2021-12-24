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    Kars'ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu

    Kars'ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu

    Soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlardan birinin kirpiği dondu. Eksi 20 dereceyi gören Kars'ta, caddede yürüyenler güçlük çekti.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:44
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    Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alan soğuk ve karlı havalar, Kars'ta gündelik hayatı zorlaştırıyor.

    Sibirya soğukları etkisinin sürdüğü Kars'ta, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar indi.

    Kentte ağaçlar kırağı tutarken, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

    "BURADA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

    Kars’ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor." dedi.

    Kars'ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu ViDEO

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #1

    "HALİMİZ DUMAN"

    Kars’ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise, "Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman." diye konuştu.

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #2

    GÜNDÜZ EKSİ 16 DERECE

    Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü.

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #3

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #4

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #5

    Kars ta soğuk hava, vatandaşın kirpiklerini dondurdu #6

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